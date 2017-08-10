陸外交部：印度仍有53人與1台推土機越界

大陸外交部提出印軍越界的證明照片。(大陸外交部官網)

大陸外交部昨(9日)公布印度軍隊越界的最新狀況，表示截至到8月7日，仍有53人和1台推土機非法滯留，這個數字較上一次公布還多出5人，顯見印度還在守住底線。

據「海外網」消息，大陸外交部發言人耿爽9日對印度在洞朗地區撤離問題作出表示。耿爽說：「截至8月7日，印軍仍有53人和1台推土機非法滯留在中國領土上。」

耿爽強調：「印方必須將全部越界人員和裝備撤回邊界線印度一側，無論印軍還有多少人非法越界並滯留在中國境內，其性質都是對中國領土主權的嚴重侵犯。」

(中時電子報)