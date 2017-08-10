印度GDP僅有陸1／5 陸媒嗆：拿什麼超越中國？

印度在許多場合狂言超越中國，但經濟卻遭遇雪崩，陸媒問「拿什麼超越中國」?(圖/SHUTTERSTOCK提供)

根據世界銀行（World Bank）發布2016年全球主要國家國內生產總值（GDP）排名，美國摘冠，中國、日本分列第二、第三名，而近日和中國邊境對峙的印度，總值僅有中國5分之1。對此，陸官媒《環球網》發文嗆：「拿什麼超越中國」？

世界銀行發布數據顯示，2016年美國GDP以18.5691兆美元奪冠，中國11.2182兆美元次之，日本以4.9394兆美元位列第三，印度GDP則為2.2635兆美元，約為中國5分之1。

根據《環球網》報導，印度曾在各種場合揚超越中國，兩年前印度財政部高官傑揚特·辛哈曾誇下海口稱，印度將在增長和發展方面，把中國甩在後面，財長賈特里更曾說，印度擁有堅實臂膀支撐全球經濟，但如今印度不僅沒有超越，經濟還大受衝擊。

報導指出，印度採購經理人指數（PMI）從6月52.7暴跌至46，創2009年3月來最大跌幅，消費者物價指數（CPI）創五年低點、信貸增長跌至25年低點，記者用標題反問印度「拿什麼超越中國」？

(中時電子報)