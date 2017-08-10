最新民調：1／4美國人相信川普捲入通俄門
美國檢調單位針對川普通俄風波的大動作調查已經告一段落了嗎？最新民調發現，仍有高達7成5相當關注川普是否在通俄門中有違法行為，以及整起事件的後續調查動作。美國蓋洛普民調(Gallup)最新數據顯示，將近1/4美國人相信川普總統的確非法涉入通俄門事件，另外將近4成的美國人認為川普可能沒有違法，但在整起過程中仍有不道德的行為值得檢討，只有3成5美國民眾認為川普在通俄門風暴中完全清白。
根據《新聞周刊》(Newsweek)報導，蓋洛普公司的最新民調發現，針對川普在2016年美國總統競選期間，是否非法參與俄國駭客介入大選一事，只有3成5美國人完全相信川普在通俄門風暴中沒有違法也沒有道德瑕疵。另外有2成5美國民眾認為川普的確非法涉入該事件，而將近4成的人則認為儘管川普沒有真的違法，卻仍做出道德不容許的行為。
美國近日調查通俄門事件依舊如火如荼，甚至更加逼近川普核心，今年7月美國聯邦調查局(FBI)已經證實曾經前往2016年川普團隊的競選總幹事馬納福(Paul Manafort)家中進行搜查，查扣文件和帶走了各種資料。繼川普兒子小唐納和女婿庫什納都列為通俄門調查對象以後，競選總幹事馬納福也被搜查，馬納福算是最接近通俄門的核心人物，眼看川普通俄風暴正一一被調查展開。
(中時電子報)
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