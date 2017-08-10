國際演講協會台灣冠軍劉惠雅 高雄演講分享
國際演講協會今年台灣區比賽冠軍劉惠雅，將前往加拿大參加總決賽，日前受邀到高雄以英文演說，她描述3年前捐肝給猛爆性肝炎丈夫的故事，感動全場，最後聽眾們也在中華民國國旗上簽名，預祝她為台灣爭光。
國際演講協會成立90年，是非營利組織，全國共135個國家、超過1萬5000個分會，中華民國國際演講協會D3區執行長石震雨表示，英文是國際語言，可惜很多人一離開學校就放棄英文，協會以演講方式，讓學員練習使用英語。
石震宇說，社員們從自我介紹、講笑話開始，進階到即席問答、指定演講、個別講評訓練，循序漸進練習英語演說，效果比花大錢上補習班還要好，合格者更可拿到總會的英文認證。
今年台灣冠軍劉惠雅日前到高雄商旅舉辦演講會，現場擠進超過百名英文愛好者觀摩，她述說丈夫3年前罹患猛爆性肝炎，一時找不到合適捐肝者，最後由她親自捐肝給丈夫的過程，流利而感性的演說，讓全場為之感動。
主辦單位現場架設網路直播設備，邀歷屆台灣冠軍及美國、紐西蘭2位世界冠軍，線上講評並給予建議，讓與會聽眾更能掌握英語演講竅門，聽眾們最後也在國旗上簽名，期盼劉惠雅在加拿大溫哥華世界賽表現亮眼，為台灣爭光。
(中時)
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