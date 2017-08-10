力撇整形 劉曉慶跳傘證明：有假體早飛了

劉曉慶藉由高空跳傘力撇羞羞臉，她霸氣說：「有假體早飛了」。（圖／取材自劉曉慶、BTV但願人長久微博）

大陸女星劉曉慶駐顏有術，61歲仍擁少女顏值與姣好身材，是演藝圈著名的不老女神，歲月完全沒在劉曉慶身上留下痕跡，不過卻也讓她屢被質疑整形，近日她則是在新節目中，藉由高空跳傘力撇修修臉，劉曉慶霸氣說：「有假體早飛了」。

劉曉慶昨（9日）出席節目《但願人長久》發布會，這是劉曉慶第一次參與戶外節目，談到為節目體驗高空跳傘，教練知道劉曉慶是藝人，還特意讓她在天上轉好多圈，當時劉曉慶在空中轉圈，以自由落體型態下墜，當時嘴還被風往後吹，劉曉慶藉此證明自己沒整形：「要是有假體都吹到天上去了」。

談到自己的好膚質，劉曉慶在發布會場笑稱，自己從不保養，不過每回劉曉慶曬照，總是凍齡宛如少女，完全不像已61歲，天生麗質更是羨煞眾人。

(中時電子報)