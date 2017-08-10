新黨推公投：核四2838億爛帳「全民不買單」
新黨10日召開記者會，發言人王炳忠表示，因為執政者錯誤政策、極端民粹團體脅迫，造成核四停建，已經累積台幣2838億元的高額負債，與其它更多尚未統計的衍生虧損，因此新黨發起「核四爛帳，我不買單」全民公投。
公投題目為：「你是否同意，因執政者錯誤政策及極端團體脅迫下，由核四停建產生的2838億以上龐大負債，及電力不足衍生之相關虧損，全民拒絕政府及相關單位以調整電價、加稅、增列預算等各種方式要全民買單？」
王炳忠表示，他們預計先完成第一關的公投提案門檻，達到上次總統大選中選舉人總數千分之五選民提案（逾9.3萬人），在臉書、新黨網站放上提案文件，讓民眾可把資料寄回新黨；本月20日下午新黨也將舉辦黨慶，也會在現場呼籲支持者連署。
王炳忠說，核四廠過去原本即將完工，可以確保發電無虞，但扁政府時期停建又續建，馬政府時期在林義雄以死相逼下封存，如今蔡政府擬進一步廢核。台灣明明將有核電，現在卻不能用，民進黨聲稱「不會缺電」神話又破功，連帶讓公務員、老百姓都遭殃。
新黨文宣委員會副主委林明正點名，當初脅迫馬政府核四「非廢不可」的反核團體多達150個以上，不過真正的「帶頭大哥」是林義雄，另一個「帶頭大姐」是蔡英文。
林明正表示，新黨已在6月28日開記者會呼籲，要林義雄「出來面對」。林明正認為，如今核四停建造成的缺電問題更加浮現，「林聖人」卻仍神隱，「我們知道林義雄先生一向信仰公投，就讓我們帶著公投提案的連署書去拜訪他！」
新黨新媒體工作群召集人蘇恆表示，當下核四等同被廢之下，只能加大火力發電，碳排升高，還會刺激氣候愈趨暖化，用電激增下，不但限電、還會電價調漲，全民成為「能源貧窮」的最大受害者。
蘇恆說，台灣人民為實現民進黨廢核神話，公家機關中午不吹冷氣，有多少人付出健康代價，因此熱衰竭，還造成低下的工作效率，民進黨應負責賠償。
(旺報)
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