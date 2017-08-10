外交部發言人調北協祕書長 北美司長接駐美副代表

外交部公布，外交部發言人王珮玲將轉調北美事務協調委員會祕書長，將由外交部公眾協調會副執行長李憲章接任；外交部北美司司長薛美瑜將赴美擔任我駐美代表處副代表。

王珮玲曾於104年擔任我駐美國代表處副代表，之後回外交部公眾會接任執行長兼外交部發言人。她歷經外交部前部長林永樂及現任外交部長李大維，其任內表現頗受外交部內部讚許。

薛美瑜在擔任北美司司長前，曾擔任駐捷克代表處代表，她歷經北美司、駐美代表處等歷練，在對美事務上經驗豐富，嫻熟業務。

(中時)