酒後鬧事當眾亮槍　竹聯幫小弟冒充堂主

謝男等人持有的2把金牛座改造手槍及子彈。（張穎齊攝）

自詡為「竹聯幫龍堂堂主」的謝姓主嫌長期率領小弟亮槍鬧事，落網後於今日移送士林地檢署。（張穎齊攝）

江姓小弟。（張穎齊攝）

謝姓小弟。（張穎齊攝）

囂張！台北市1名42歲的謝姓男子，擔任竹聯幫「龍堂」麾下成員，長期混跡於台北市中山區一帶酒店，並自稱自己是「龍堂堂主」，率領旗下35歲江姓小弟及23歲王姓小弟酗酒鬧事，今年初開始屢次與人酒後發生糾紛後，便當眾亮槍，行徑囂張，基隆市警方與台北市警方隨即共同展開調查，並於昨（9）日將謝男等3人一網打盡，今日移送法辦。

警方調查，謝男有持槍恐嚇、妨害自由、毒品等前科，對外宣稱自己是堂主進行招搖撞騙，並連同旗下2名小弟與人逞兇鬥狠，基隆市警局獲報後，成立了專案小組，與台北市警方共同追緝謝男3人。

昨（9）日中午12時許，警方於新北市汐止區查獲王姓小弟住處，王男得知後趕緊將改造手槍1把及6顆子彈藏進姐姐的包包裡，不過仍然被警方當場查獲，王男在警方的追問下，抖出謝男住處。

不久，警方也在台北市內湖區及南港區，分別逮到江男與謝男，並在江男住處查獲槍枝零件1批及10顆子彈，而謝男被逮時卻否認犯行，表示根本不知道2名小弟有持槍，企圖卸責。不過警方仍在今日上午10時，將謝男等一干人依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時)