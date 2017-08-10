NBA》信心爆棚 艾塞亞湯瑪斯：我值60億

艾塞亞湯姆斯自信明年夏天將可簽下超過2億美元的頂薪合約。(美聯社資料照)

眼見不少NBA球星最近簽下頂薪合約，儘管塞爾提克主控艾塞亞湯瑪斯要到明年夏天才跟球隊談判續約，他卻在10日信心滿滿表示，自己絕對值得拿下超過2億美元(台幣60億)的頂薪價碼，「我很有自信，這是我應得的！」

「我付出辛苦的訓練，才能跟當今NBA任何後衛對決，我的數據也沒輸給他們，更幫塞爾提克贏球，所以我理所當然得到獎勵，」艾塞亞湯瑪斯表示，「我會繼續努力打球，等待續約的時刻到來，我想上帝會替我安排好的。」

身高僅175公分的艾塞爾湯瑪斯，2011年以第60順位，也就是最後1個順位才被國王選上，隨即展現跟艾佛森一樣的「人矮士氣高」拚勁，雖在2014-15年剛到塞爾提克時不受重用，他卻用實力證明自己可以扛下當家控衛責任。

艾塞亞湯瑪斯上個球季更是徹底爆發，例行賽出賽76場全部先發，場均28.9分、5.9助攻與2.7籃板，投籃(4成63)與三分(9成09)命中率更創生涯新高，還幫助塞爾提克爆冷搶下東區第1，可惜打到東區冠軍賽卻因臀傷提前報銷。

以艾塞亞湯瑪斯如今的身手，早就晉升NBA頂級後衛之林，明年夏天成為自由球場後，要求高薪並不過分，塞爾提克今年夏天更獲帥哥射手海沃德加盟，戰力可望再次提升，湯瑪斯或可幫助綠衫軍爭冠，也替自己身價加碼。

(中時電子報)