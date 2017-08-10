誘騙少女外拍性侵 惡男判刑8年定讞

高雄市丁姓男子5年前透過朋友介紹，誘騙就讀國中的少女擔任外拍模特兒，再藉故將她帶回家中強脫衣物欲性侵，因對方不斷抗拒且適逢生理期，丁男竟強迫她為其口交，最高法院痛斥丁男犯後沒有悔悟，依對未成年女子強制性交罪將他判刑8年定讞。

判決指出，丁男在2012年4月7日以即時通訊軟體與友人聯繫，詢問對方可否介紹願擔任時裝外拍之女性模特兒供其拍攝，友人於是介紹當時未滿14歲的國中女生給他，並在當天下午3點帶同少女前往高雄市左營區自助新村，與丁男見面後友人即離去。

丁男外拍完成後，藉故帶少女回其位於高雄市的住處，並在房間內先拿走少女手機後，強脫少女上衣加以撫摸，欲進一步進行性侵，但因少女不斷抗拒且逢生理期，他於是自行脫去褲子，強壓少女頭部為其口交，隔天清晨才騎車帶她回家。

少女受辱後原不敢聲張，因丁男又在網路上詢問少女友人是否要擔任外拍模特兒，少女告知友人曾遭性侵一事，友人向高雄地檢署告發，丁男的犯行才被揭發。

歷審都認為，丁男為逞獸慾，竟將涉世未深的少女帶回住處，利用封閉空間及體能氣力的優勢，強制少女為其口交得呈，使少女身心嚴重受創，且他犯後沒有悔悟，將丁男判刑8年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)