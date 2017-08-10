冷氣禁令解除 經部：限開28度
和平電廠電塔修復進度符合預期，加上大林新1號機試俥出力20萬瓩，供電壓力稍緩，台電預估今明兩天供電預估轉為橘燈，行政院昨日也立即宣布公部門冷氣禁令解除，經評估，公家機關重開冷氣後，不會讓供電又亮紅燈。
經濟部今（10）早召開第三次供電情勢分析會議，能源局副局長李君禮表示，大林新1號機穩定發電，預估今明後天都可提供20萬瓩，所以預估燈號也改為橘燈，台灣已度過這兩週供電最緊澀時期。
李君禮指出，感謝各界協助，之前節電措施約節省20萬瓩至30萬瓩。昨日已向行政院回報供電狀況，行政院也決議提早取消冷氣禁令，即日起，下午1至3時尖峰時段公務機關可以開冷氣，不過溫度必須維持28度。
值得注意的是，目前台電預估尖峰備轉容量約92.5萬瓩，冷氣禁令解除後，備轉容量是否會再低於90萬瓩，讓供電重回紅燈？李君禮分析，氣溫設定在28度並非不管制，還是有一定節能效果，目前看起來供電狀況是樂觀的，恢復冷氣後應該還能維持橘燈。
至於大潭7之1號機則確定今明兩天無法加入供電行列。台電公服處處長鍾家富指出，正由奇異公司盤點大潭7之1號機狀況事發原因跟維修報告，目前還奇異公司還未向台電提檢討報告，後續修復措施還要等報告提出後決定，今明兩天應該無法加入供電。
和平電廠電塔進度方面，李君禮稱，預計今日可以完成鐵塔工程，拉線完工後台電就會加壓送電至和平電廠啟動機組，預計週一尖峰時段前和平電廠可以再增加供電65萬瓩。
(工商)
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