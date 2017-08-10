世大運》倒數10天-體操測試賽表現亮眼 中華隊盼複製成績

詹庭甄在日前韻律體操世大運測試賽中，個人全能項目中奪銅，盼能在正式比賽中複製亮眼表現，為地主奪牌。(世大運提供)

體操項目在國際比賽中有著韻律體操與競技體操，世大運從1961年就有競技體操的賽事，韻律體操則是從1991年開始，中華隊在日前的兩項測試賽中都繳出不錯成績，盼能在本屆台北市大運中扮演奪牌希望。

韻律體操賽事部分，在世大運中主要分為個人全能、單項(環、球、棒、帶)項目，與團體(全能、5環、3環2繩)項目，中華韻律體操隊這次身為地主，也將首度參與世大運韻律體操團體賽事。

世大運韻律體操測試賽，中華隊奪得五環團隊銅牌。(台北世大運提供)

日前的世大運測試賽中，中華韻律體操隊繳出不錯成績，個人全能項目，就讀國立體大的詹庭甄奪下銅牌，而在團體3環2繩、5環與全能部分，中華隊也有一銀、二銅的表現，期待能夠在正式比賽中複製亮眼表現。

不過談到韻律體操，個人項目幾乎長年都是俄羅斯、烏克蘭等東歐強國稱霸，上屆光州世大運地主韓國選手孫延在在個人項目包辦3金2銀，不過去年已在里約奧運後宣布引退，團體有8隊參賽，是近幾屆世大運最多，包括俄羅斯、烏克蘭和日本，都是傳統強隊，中華隊首度參與盼全力爭取佳績。

中華隊世大運競技體操女子選手麥劉湘涵，在日前測試賽中包辦4金。(資料照 中央社記者張新偉攝)

而競技體操部分，分為團體成賽，以及個人全能與單項，男子部分比賽項目主要有，地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓，女子組則是，跳馬、高低槓、平衡木、地板，中華隊本屆找來知名日籍教練浜田貞雄領軍，在日前測試賽中，都奪下不錯成績，也為正式賽增加奪牌信心。

其中就讀台灣師大的女將麥劉湘涵，此次測試賽展現驚人實力，不僅在團隊項目中，率領中華台北A隊拿下金牌，自己則是在個人全能，單項比賽中的高低槓與平衡木上面奪下3金，成為這次中華隊競技體操的奪牌希望。

日前世大運競技體操測試賽，地主好手唐嘉鴻收下地板金牌。(資料照 台北世大運提供)

男子部分，除了團體成賽項目奪金外，李智凱拿下單項鞍馬金牌，唐嘉鴻獲得地板單項金牌與個人全能項目銅牌，也都表現相當亮眼。

這次台北世大運競技體操將於19日到23日於南港展覽館正式展開，而韻律體操部分，則是27日到29日同樣在南港展覽館展開，日前測試賽選手也對場地讚譽有加，也歡迎民眾可以到場欣賞精采賽事。

(中時電子報)