大放送 這次日全蝕可肉眼看到水金木火星
今年的日全蝕將在8月21日登場，除了日全蝕外還有機會用肉眼看到4顆行星和一些星座。
根據巨型麥哲倫望遠鏡組織(Giant Magellan Telescope Organization, GMTO)的總裁Patrick McCarthy，今年有機會可看到木星、火星、金星和水星，但先決條件是要知道怎麼在天空上找到這些行星。水星會出現在天空右上方、而木星則是在左下方。
水星因為距離太陽很近，所以多數人一生都沒看過，依照水星和太陽的距離，一年只有幾次或是好幾年才有一次看到水星的機會，而且通常都只有幾分鐘，有時是在日出前。這次日全蝕也有機會看到獅子座，這個星座通常只有在冬季才能在北半球看到。
McCarthy說要辨別天空中哪顆亮點是行星還是星座很簡單，行星距離地球較近，所以它們的光線不會受到地球氣流影響，但星座距離地球有好幾光年之遠，其光線會因大氣層氣流擾亂，因而看起來一閃一閃的。除此之外行星在日全蝕時，也會排列成一直線，因為所有行星都是繞著太陽運轉。
但可惜的是，若不是身處於觀察日全蝕的最佳地點，可能就很看不太清楚，今年最佳觀賞地點是在從美國奧勒岡州到南卡羅來納州這塊區域間。
在月球完全遮住太陽前，千萬不可肉眼直視陽光，要觀察日全蝕也應該準備好一雙專門眼鏡，在圓球通過太陽前方後，才可摘下眼鏡，肉眼尋找天空中其他行星和星座的蹤跡。
(中時電子報)
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