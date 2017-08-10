核四爛帳高達2838億 新黨將發起全民公投拒當冤大頭

為因應限電危機，行政院上周起要求各公家機關中午停開冷氣，引發民怨。新黨今（10）日召開記者會抨擊，公務員中午沒冷氣吹，以及各地跳電事件頻傳，都只是核四爛帳的冰山一角；因此將發起「核四爛帳，我不買單」全民公投，呼籲全民參與連署，別當「民進黨廢核神主牌」冤大頭。

新黨發言人王炳忠說，核四廠過去原本即將完工，可以確保發電無虞，但扁政府時期停建又續建，馬政府時期在林義雄以死相逼下封存，如今蔡政府擬進一步廢核。台灣明明將有核電，現在卻不能用，民進黨聲稱「不會缺電」神話又破功，連帶讓公務員、老百姓都遭殃。

王炳忠說，台電報告指出，核四停建爛帳累積高達2838億元，當中還不包括電力不足所衍生的相關虧損；蔡政府至今未說明爛帳如何解決，就把它放在那，人民有必要藉公投，要求政府別再拿全民當提款機。

新黨新媒體工作群召集人蘇恆說，台灣人民為實現民進黨廢核神話，公家機關中午不吹冷氣，有多少人付出健康代價，因此熱衰竭，還造成低下的工作效率，民進黨應負責賠償。

新黨文宣委員會副主委林明正也抨擊，民進黨廢核政策把全民當白老鼠，大家現在都體會到何謂「錯誤政策比貪汙可怕」；馬政府當年封存核四，就是「林聖人」林義雄以死相逼，如今他卻持續神隱。

新黨將發起「核四爛帳，我不買單」全民公投，公投主文為「你是否同意，因執政者錯誤政策及極端團體脅迫下，由核四停建產生的2838億以上龐大負債，及電力不足衍生之相關虧損，全民拒絕政府及相關單位以調整電價、加稅、增列預算等各種方式要全民買單？」

王炳忠說，新黨官網也將提供提案連署文件，請民眾下載填寫，再寄回黨部；新黨20日將舉行24周年黨慶大會，屆時現場也會蒐集公投提案連署文件。待公投成案後，就會展開全台巡迴連署。

林明正指出，未來將帶著面額2838億元的廢核大支票以及公投連署書，要求林義雄和蔡英文買單，「一定要讓該負責人的負起責任」。

(中時)