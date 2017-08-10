多柏思麵包錦西店 遭查獲過期原料

台北市多柏思麵包店錦西店遭爆有過期原料！台北市衛生局食品藥物管理科科長王明理今天表示，本月7日至現場調查，發現有6項過期產品放置倉庫或冰箱，其中1包德麥生日裝飾片已開封，但有無使用於產品待查明，不過依《食安法》規定，查獲有過期產品即使未使用也會直接開罰6萬至2億，並可按次處罰。

王明理說明，衛生局8月7日前往店家稽查，發現有6項過期產品放在倉庫或冰箱，其中只有一包德麥生日裝飾片已拆封，效期至今年7月20日，顯然已過期，業者稱這是廠商的贈送品，作為提供開發產品使用，但實際上並未用於食品。王明理說，仍須進一步查明，確認使用狀況與交易情形。

此外，店家現場還有其他衛生缺失，王明理指出，包括風扇髒亂、冷藏倉庫凌亂不堪、3樓原物料倉庫角落髒亂等，已開單要求於8月14日前改善完畢，否則將依相關法令開罰6萬至2億。

台北市衛生局食藥粧網路地圖資料顯示，多柏思麵包店錦西店今年8月至今遭稽查5次，其中3次有缺失。

(中時)