售票率低 陳炳甫籲世大運全面免費入場
2017世大運開賽在即，但競賽門票竟乏人問津，台北市議員陳炳甫發現，截至8月4日止，世大運共256場單場賽事，可售單場票數70萬2109張，竟僅售出20萬 6409張，平均售票率僅29.4％，其中最低的單場票售票率竟僅0.37％且有67場售票率低於10％，甚至有7場售票率連1％都不到。
陳炳甫說，既然市府無法有效提升入場人數，就應參考2009台北聽障奧運「全民參與」的概念及精神，實施免費入場，並保障先前付費購票者的權益辦理退費。
陳炳甫舉例，8月24日在台北市立大學天母校區的籃球賽，可售單場票數1726張，竟僅賣出8張，售票率0.46％；同日於輔仁大學體育場的足球賽，亦慘不忍睹，售票率更是256場賽事中最低的，僅0.37％，可售單場票數4078張，竟僅賣出15張。
陳炳甫指出，世大運共22項競賽，合計256場單場賽事，單場票售票率低於1％的有7場(含足球3場、籃球4場)，此外，1％以上低於10％有60場(含武術4場、高爾夫3場、足球27場、棒球5場、籃球7場、桌球2場、排球9場、水球3場)。最離譜的是，世大運武術競賽共才舉辦4場，竟然場場單場票售票率都不到10％。
陳炳甫認為，世大運市府於2012年至2017年用在世大運國內行銷預算共1億1420萬4000元，國際行銷更達2億8000萬元元，為何售票率如此低落，甚至遠低於韓國在MERS期間舉辦的2015光州世大運52％售票率？
(中時)
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