林全：推動能源轉型是政府既定政策

行政院長林全今（10）日在行政院院會對台電積極復電及國人配合節電表達感謝，他也強調，動能源轉型是政府的既定政策，不會因為這次危機而有所改變。

林全說，「這次危機也更增加我們的決心和未來努力，這次因為天災引起的限電警戒，也讓我們瞭解到轉型過程中可能面對的挑戰。」

他指出，政府部門必須要務實檢視各項能源轉型計畫的執行進度，並做好配套措施，務必使能源轉型如期如質完成，打造一個能源充裕、安全永續的國家環境。

林全表示，這次花蓮和平電廠輸電鐵塔因尼莎颱風吹襲倒塌，對電力供應造成影響，在台電及各相關單位的全力搶修下，預計本週日即可恢復送電，較原訂工期提早兩天；另大林電廠新發電機組，也開始投入發電運轉，使此次限電警戒得以解除。

林全說，這段危機期間，台中火力發電廠因為破管故障，造成意外，台電公司進行了良好的危機處理，使此次危機沒有進一步惡化。

(中時)