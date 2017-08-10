高鐵增開20班大學生返校5折優惠

開學日將近，台灣高鐵指出，為滿足各大專院校開學大學生返校需求，將於9月8日（五）至9月17日（日），規劃「大學生開學返校5折優惠列車」，增加20班列車對號座5折優惠，周六（12日）凌晨零時起開放購票。

高鐵表示，「大學生開學返校5折優惠列車」，除原有大學生優惠專案可適用5折、7折或85折車次外，在上述期間再加碼每日提供南下、北上各一班指定車次，總計增加20班次各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座5折優惠。

台灣高鐵為提供大學生更便利的購票服務，自2011年6月推出「大學生優惠專案」以來，持續推出便利服務：2015年5月5日於網路訂票系統新增大學生優惠購票專區，同年8月3日開放「大學生優惠」便利商店訂位服務；2016年11月23日更於高鐵「T Express」手機購票系統新增「大學生優惠」購票功能，提供多元購票管道，讓大學生一次完成訂位、付款及取票，輕鬆購票享優惠。

高鐵提醒，使用大學生優惠專案乘車時，務必攜帶本人有效學生證正本以備查驗，以免影響相關權益，詳細資訊及規定請參考高鐵企業網站。

(工商)