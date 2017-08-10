單親爸攜3子流浪 深夜睡路邊機車上
一名34歲單親爸爸父親節深夜帶著3名小朋友流浪到斗六，趴睡在路邊機車上，被路人報警安置，單親父表示，他做粗工不穩定，希望到斗六求助友人介紹比較穩定的粗工，雖然單親爸不願和小孩分開，但社會處考量三小孩需正常生活，依法緊急安置。
斗六派出所警員在父親節當天晚間23時許接獲民眾報案，有一大人帶著3名小朋友趴睡在雲林路中華影城前的機車上，情形相當奇怪，請警方協助查看。
員警到場後發現，34歲的單親爸爸因工作不穩定居無定所，帶著小孩四處流浪，3名小孩年僅10歲、8歲、7歲，一整天已經從大埤走到斗六，體力不堪負荷且天晚了才趴睡路邊機車坐墊上。
員警把小朋友及父親帶返派出所，通知社會局社工協助，單親父表示自己原本在工地做粗工，帶小孩一同住在老闆家，但因為工作天數不穩定，常常10天只能做個3、4天，無法負擔4個人的生活開銷，才會帶著小孩從大埤走到斗六來，希望斗六朋友介紹的工地粗工可以穩定一些，且下午就有先到社會處求助，但因為不想小孩離開自己的身邊而拒絕安置。
最後社工與單親爸討論後，雖然不希望小孩離開自己的身邊，但為了可以給小孩一個正常的生活，且小孩身體無法承受奔波，接受社工緊急安置的安排，雖然離情依依卻也無奈。
(中時)
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