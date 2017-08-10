陸戰機9日再度繞飛台灣一周

大陸所屬型號「運八」電子戰機。(日本防衛省統合幕僚監部網)

大陸戰機「運八」繞行台灣路線。(日本防衛省統合幕僚監部網)

日本防衛省統合幕僚監部官網9日稱，一架隸屬於大陸空軍的運8電戰機當天飛越了沖繩本島和宮古島之間的公海上空進入東海海域；飛航路線圖顯示，這架電戰機從巴士海峽經西太平洋北上，由南向北繞行台灣。

根據日本防衛省指出，這架運8電戰機飛行路線從南向北，經過宮古海峽向西飛往中國大陸，途中飛行路線環繞台灣。日方派出戰機緊急升空予以應對。

大陸軍機7月20日曾以相同路線繞行台灣並行經宮古海峽，當時共有8架轟6K轟炸機、1架運8電戰機及1架運8情報蒐集機，分別以南往北及北往南方向飛行。此後，1架轟6K轟炸機則於7月25日沿台灣海峽中線西側，由南往北飛行。

(旺報)