女兒送父親節卡片有亮點 李李仁私下竟是這模樣

李李仁收到孩子們寫的父親節卡片，除了感謝爸爸之類的話語外，還有真實的心聲，希望老爸不要太兇，真摯的童言童語逗樂眾人。(取材陶晶瑩、李李仁臉書)

男星李李仁2005年和陶晶瑩結婚，婚後湊得一對「好」字，育有女兒小荳荳跟兒子李小龍，一家4口多年來生活幸福快樂，李李仁更是公認的好老公、好爸爸，他這兩天忙工作，直到昨天才有空「開箱」孩子們寫給他的父親節卡片，讓爸爸看了感動不已，而小荳荳除了感謝老爸之外，還有點額外的「意見」，意外曝光李李仁不為人知的私下面貌。

李李仁昨天在臉書貼出孩子們給他的父親節禮物，包含了一張童趣塗鴉畫作跟一張親筆信，11歲的小荳荳寫道：「Dear爸爸，謝謝你在我比賽時為我加油，每天早上送我去練球，你是這世上數一數二的好爸爸」，讓人聽了好感動，但話鋒一轉，小荳荳又說了：「雖然你會很兇的罵我們，但都是為了我們的安全，我知道你這麼做都是為了我們好」，連附註都不忘說「還是不要太兇比較好」，超真摯的童言童語，讓網友看了忍不住笑出來。

李李仁收到「孩子們的心聲」，也發表了感想，說了一整天看到給自己的卡片，真心覺得「我愛你們」，還反省說自己會加油，「改掉兇兇的脾氣」，也感謝老婆、孩子們讓他有機會成為一位父親，「讓我的人生充滿愛和生活的意義！」，最後曝光小荳荳親筆卡片的亮點，她在卡片底下註記日期為「2016.8.7」，逗樂李李仁，直呼：「尷尬！姐姐寫錯日期！」。

(中時電子報)