林姿妙政商關係龐雜？陳歐珀指是「連勝文第2」

綠委陳歐珀今直指，國民黨籍的羅東市長林姿妙有龐雜的政商關係。（圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

民進黨立委陳歐珀有意參選2018年宜蘭縣長，他今天上廣播節目專訪談及宜蘭縣選情。外界看好國民黨籍的羅東鎮長林姿妙角逐縣長，但陳歐珀說，林聰賢擔任宜蘭縣長後期，有人質疑他的政商關係，而林姿妙也擁有龐雜的政商關係，「是否變成連勝文第二還不曉得」。陳批評，林現在到處用公家的錢補助、送禮，「宜蘭人民都知道」，表示國民黨最強的候選人未必是她。

主持人周玉蔻詢問，為何外界都認為民進黨拿下2018年的宜蘭縣長有困難？陳歐珀說，中央執政改革確實是「甜蜜的負擔」，但地方執政更有關；過去宜蘭的施政滿意度名列前茅，現在掉到第17名，幸福城市評比也從第1名掉到第12名。

陳歐珀說，林聰賢擔任縣長初期施政魄力有受到外界肯定，但後來在農舍、農地、地價稅問題，「不好的政策需要調整」，縣民也對這些問題反應很激烈。陳說，宜蘭綠營在選前團結不是問題，重點是要推出有願景、執行力的縣長候選人。

此外，陳歐珀也在節目承諾，若初選通過後參選縣長卻戰敗，屆時就不會再參選下任立委。

至於陳歐珀指控林姿妙為連勝文第2，周玉蔻在節目上說，經聯繫後林表示不願回應，要待民進黨推出競爭人選再說。

(中時)