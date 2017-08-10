林姿妙政商關係龐雜？陳歐珀指是「連勝文第2」
民進黨立委陳歐珀有意參選2018年宜蘭縣長，他今天上廣播節目專訪談及宜蘭縣選情。外界看好國民黨籍的羅東鎮長林姿妙角逐縣長，但陳歐珀說，林聰賢擔任宜蘭縣長後期，有人質疑他的政商關係，而林姿妙也擁有龐雜的政商關係，「是否變成連勝文第二還不曉得」。陳批評，林現在到處用公家的錢補助、送禮，「宜蘭人民都知道」，表示國民黨最強的候選人未必是她。
主持人周玉蔻詢問，為何外界都認為民進黨拿下2018年的宜蘭縣長有困難？陳歐珀說，中央執政改革確實是「甜蜜的負擔」，但地方執政更有關；過去宜蘭的施政滿意度名列前茅，現在掉到第17名，幸福城市評比也從第1名掉到第12名。
陳歐珀說，林聰賢擔任縣長初期施政魄力有受到外界肯定，但後來在農舍、農地、地價稅問題，「不好的政策需要調整」，縣民也對這些問題反應很激烈。陳說，宜蘭綠營在選前團結不是問題，重點是要推出有願景、執行力的縣長候選人。
此外，陳歐珀也在節目承諾，若初選通過後參選縣長卻戰敗，屆時就不會再參選下任立委。
至於陳歐珀指控林姿妙為連勝文第2，周玉蔻在節目上說，經聯繫後林表示不願回應，要待民進黨推出競爭人選再說。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。