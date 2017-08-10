逢甲商圈氣爆凸顯公共意外 擬修消防法

上月台中逢甲夜市氣爆事件造成消費者傷亡，行政院消保處指出，日前已邀集經濟部中小企業處、內政部消防署、金融監督管理委員會及台中市政府共同開會，除了鼓勵商圈投保公共意外責任險外，也研議針對《消防法》中有關液化石油氣零售業者應申報事項增訂處罰條款。

消保處指出，自八仙塵爆事件發生後，各地方政府對於營業面積達一定規模得業者都有強制投保公共意外責任險，像是台中市規定總樓地板面積超過150平方公尺的餐廳就要投保，但由於國內各地商圈及夜市的多數業者，營業規模較小，未達必須投保公共意外責任險的門檻而未投保，因此一旦發生災害時，受害消費者恐求償困難。

消保處日前邀集相關機關開會，達成3點共識，請經濟部鼓勵商圈及夜市業者自願性投保公共意外責任險，消防署加強對消防安全技術人員訓練並研議揭露具消防安全技術人員資格的資訊。

現行《消防法》第15條之2規定液化石油氣零售業者應申報事項，但規定並未有處罰條款，消保處科長梁明圳說，消防署正在研議修法，增訂處罰條款，像是瓦斯零售業者未向轄區消防機關申報安全技術人員資料，予以行政處分，落實行政管理措施。

(中時)