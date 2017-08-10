MLB》老將不死! 鈴木一朗本季首度猛打賞

鈴木一朗今面對國民隊，單場4支3，本季首度繳出猛打賞表現。(資料照 美聯社)

今馬林魚與國民隊交手，日籍老將鈴木一朗，扛下先發中外野手，單場4打數3安打，還為球隊打下1分打點，本季首度繳出猛打賞表現，可惜馬林魚此役其餘打者遭封鎖，加上投手群無力，終場以1比10輸球。

鈴木一朗此役雖然首打席敲出雙殺打，不過隨後3打數都擊出安打，並在第4局得點圈有人時，適時擊出安打，也為球隊打下1分打點，可惜這也是本場比賽馬林魚的唯一1分，本季首度繳出猛打賞，生涯安打數累積來到3064安。

此役馬林魚全場雖擊有擊出8支安打，但攻勢無法串連，加上先發投手康利(Adam Conley)僅投5局就失5分退場種下敗因，反觀國民隊投手靠G.岡札勒斯(Gio Gonzalez)今主投7局僅失1分，率球隊贏球拿下個人本季第10勝。

(中時電子報)