張溫鷹之女 當選CALD青年部秘書長

香港民主黨前主席、國會議員劉慧卿（左）與陳俞融（右）。（民進黨提供）

今年三月在香港舉辦的亞洲自由民主聯盟（Council of Asia Liberals and Democrats, CALD）青年部選舉，民進黨國際事務部副主任陳俞融，當選秘書長，這也是台灣代表首次獲選。

陳俞融是前台中市長張溫鷹的女兒，有意繼承母親衣缽，投入未來選舉。她表示，她將和CALD及其青年部，不疑餘力地在亞洲各國推廣自由等進步價值，為亞洲民主貢獻。尤其民進黨即將舉行的「2017年亞洲自由民主聯盟（CALD）--女權高峰會」，陳俞融期盼各界一同響應，帶動整個社會、亞洲關注女權發展。

陳俞融表示，希望將民進黨從在野到執政的歷程、與人民互動、政策推動等經驗，持續分享給各會員黨，也將邀請各政黨來台進行交流。陳俞融說，這是實行民進黨政府秉持「 踏實外交、互惠互助」的方式，正如同蔡英文總統所說，「台灣是全球公民社會的模範生。讓台灣走向世界，也要讓世界走進台灣。」。

陳俞融說，台灣為主權獨立國家、國際社會的一員，我們年輕一代參與國際事務，拓展國際視野後返鄉奉獻，她也更珍惜台灣的美好。

陳俞融身為CALD青年部中唯一的女性代表，陳俞融將性別平等視為重要政見，蔡英文總統在2016大選中獲勝，證明台灣的性別平等經驗值得參考，而民進黨創黨以來推動公義價值的成果，各會員代表有目共睹。在完全執政後推動的轉型正義，表示台灣民主化進程已走向更成熟的下一階段。

陳俞融長期擔任民進黨對CALD之負責窗口，對CALD組織的瞭解，協助聯盟工作人員擁有良好的互動，更使陳俞融從中脫穎而出。

陳俞融表示，未來擔任CALD青年部秘書長，將會在政黨外交、新南向政策中奉獻自己國際事務的專才。除台灣民主價值的推廣外，在新南向政策計畫的四大面向：「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域連結」中，與CALD友黨合作，替政策計畫增加助力。陳俞融希望能夠在這個具有25年歷史的國際組織中，繼續為台灣發聲，點點滴滴建立起台灣的國際友誼。

(中時)