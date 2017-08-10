新北市長人選與吳有默契？朱：820再說

新北朱立倫10日出席市政活動時，媒體問及「是否與吳敦義關係回溫、對新北市長人選有默契？」朱立倫回應，「目前還沒討論到這些議題」，指8月20號之後吳敦義就任黨主席後，再根據制度討論。

由於朱立倫、前總統馬英九、國民黨準主席吳敦義昨天晚上和過去執政時的內閣閣員餐敘，媒體也關心餐敘「聊了什麼」，朱立倫則回應，「純粹敘舊、聊一聊彼此現況、交換意見」，沒有談政治議題。

朱立倫也強調，去年馬總統、吳副總統卸任之後，就會定期或不定期的安排聚會，昨晚已經應該是4、5次了吧，只是有時候由我來做聯絡人而已，而最近大家比較關注這個議題，「但我們也就是敘敘舊，大家聚聚餐」。

(中時)