前瞻計畫缺乏高度 學者批：看不出前景
立法院臨時會預計處理前瞻基礎建設計畫預算案。淡江大學財金系教授李沃牆今批評，前瞻計畫不止倉促、草率，更缺乏完整成本效益評估，且內容傳統建設比重偏高，整體而言缺乏高度，看不出前景。
台灣競爭力論壇今在立法院舉行「前瞻？錢沾？錢坑？台灣未來？」記者會，針砭前瞻計畫之缺失。
李沃牆指出，中央及地方政府負債高達7.21兆元，占整體GDP比重超過42％，如今再加入前瞻預算，未來負債恐更加劇。他也說，前瞻計畫只補助部分預算，建設仍須各級政府自籌款至少3500億元，以軌道建設為例，除了土地取得費用，未來營運成本亦須納入計算，屆時恐淪為財政黑洞。
李沃牆更直指，台灣目前缺水、缺電、缺工、缺土地、缺人才，近日台灣天氣炎熱，又面臨「限電危機」，「請問我們能用愛發電嗎？」，政府應正視五缺問題，否則台灣恐走向「均貧」經濟。
空中大學公共行政學系教授李允傑則建議，前瞻計畫應與國土規畫一起思考，尤其是軌道、水環境、城鄉建設等項目，可將國土規畫作為「戰略框架」，進行區域聯合治理，而不是各縣市只想「分一杯羹（指預算）。」
台灣競爭力論壇理事長龐建國則批評，前瞻計畫最大的問題，就是以短期政治操作達到政治目的，卻造成台灣經濟巨大損失。他舉例，政府盼擴大公共支出彌補民間投資低落，希望GDP成長率「不要太難看。」
其次，龐建國指出，前瞻就是豬肉桶、綁樁、資源分配計畫，讓綠營執政縣市可建設成果，選舉時有話可說；前瞻亦是拿預算圖利綠營政治金主、樁腳，行政治分贓；政府也有意拿錢買與日方的關係，成為日本鐵道建設的附庸。
(中時)
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