《時來運轉》運彩報報之籃球 亞洲盃16搶8 大洋洲來襲 台日大激鬥

中華進攻雙箭頭劉錚(左)和周儀翔，兩人若有水準以上表現，有機會擊敗日本。(本報資料照)

2017亞洲盃籃球賽於8/8到8/20在黎巴嫩舉行，本屆為亞洲籃球錦標賽更名後的第一屆，亦為兩年循環賽事的最後一屆(下屆開始將更改為四年舉辦一次)。自1960年創辦以來，獨霸亞洲的中國共拿16面金牌，再來是菲律賓的5面以及伊朗的3面。本屆與以往不同的是加入了澳大利亞和紐西蘭這兩支來自大洋洲的超強球隊，中國的王者地位是否會因此動搖呢？

今年參賽16支隊伍小組賽分成A~D四個組別，每組第一名直接晉級八強，第二名將與他組第三名對戰爭取八強資格。A組有伊朗、印度、約旦以及敘利亞，伊朗有亞洲第一中鋒哈達迪（Hamed Ehadadi）坐鎮，自2007年開始五屆拿了三次冠軍無疑是該組實力最堅強的國家，約旦近四屆亞錦賽兩次奪牌戰力也不容小覷。

B組由伊拉克、中國、菲律賓以及卡達組成，中國以及菲律賓兩支實力直指冠軍的球隊狹路相逢，中國本屆雖然王牌易建聯、周琦等沒有出現在參賽名單當中，但不乏天才後衛郭艾倫、攻守兼備的周鵬與得分好手李根等在CBA表現出色的明星球員。菲律賓由大家熟悉的羅密歐(Terrence Romeo) (剛榮獲2017菲職籃全明星賽MVP)領軍，配合本屆瓊斯盃來台表現出色的史坦哈汀格(Christian Standhardinger)，兩隊昨日飆分對決激烈廝殺，菲律賓最終以9分之差獲勝，兩隊在八強之後的賽事也許有機會再次碰頭。

C組是紐西蘭、黎巴嫩、南韓以及哈薩克，紐西蘭球風強硬，分組第一應該沒有懸念，黎巴嫩開幕日靠著禁區的強悍防守以及籃板優勢以6分之差擊敗南韓，率先立足於分組第二。中華隊與澳洲、香港和日本同為D組，澳洲無徵召NBA球員由純NBL(澳洲籃球聯盟)球員組成，仍為亞洲盃奪冠最大熱門，中華隊在新台灣人戴維斯的缺席之下實力與日本平分秋色，精彩的台日關鍵對決將於8/10(四)18:30開戰，若是中華隊周儀翔以及劉錚進攻雙箭頭均有水準以上的表現，相信擊敗日本絕非難事。

(中時電子報)