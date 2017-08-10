教育部「玉山計畫」 強化高教競爭力

教育部今（10）日向行政院院會陳報「大專校院留才及攬才計畫規劃情形」，為強化高教競爭力，帶動教學與研究品質，教育部規劃於107年度推動「玉山計畫」。

「玉山計畫」內容將包含「玉山學者」、「高教深耕計畫彈性薪資」、「教授學術研究加給提高10%」三大方案，以彈性薪資作為我國大專校院教學與研究人員的獎勵，預計將每年度投入最高56億元於高教預算，受益教師達1萬9000人次。

「玉山計畫」自107年度起預計投入56億元，除高教深耕計畫經費每年以20億元內含額度作為各校拔尖計畫用途之外，另新增教育預算每年36億元，作為延攬國內外頂尖人才之用途，以提高我國高教競爭力及國際能見度。此計畫預計近期內提報行政院，待行政院核定後於107年度正式開始實施。

另為鼓勵更多優秀科研人才投入研究，科技部今天也宣布，107年1月起提高一般專題研究計畫主持費，由每月1萬元調高至1萬5000元，受益人數約1萬6000人。

林全聽取報告後表示，對照亞洲先進國家，我國高等教育教師薪資水準相對較低，以致優秀師資遭挖角流失情形嚴重。為提升高教競爭力，教育部規劃推動的玉山計畫，以及科技部規劃調高專題研究主持費，以調整獎勵誘因、強化產學研連結，立意良好。

他也提示，後續相關事項，仍請妥善處理，包括玉山學者補助以3年為1期，雖然期滿可再申請，但對於國際人才仍欠缺穩定誘因，請教育部再強化相關配套措施。

林全說，有關學者提出的意見，如學術倫理、計畫評審標準、忽略潛力青年學者的培育等疑慮，請教育部及科技部再廣泛進行意見徵詢與溝通，並適度進行調整，使計畫更為完備可行；未來在玉山學者的遴選程序上，也應更為周全嚴謹，將不同學門領域特性納入考量。

林全表示，為有效延攬及留任優秀教研人才，除請教育部研議賦予大專校院更大的選才彈性，以符合學校自主發展的用人需求外，也請教育部會同人事總處，加速訂定穩定、可行的大專校院教師待遇或彈性薪資制度，並於3個月內向他報告。

教育部說明，為留住國內頂尖人才及延攬國際人才，規劃「玉山計畫」推動方式如下：

「玉山學者」：國際攬才，配合國家發展重點領域，由大學提出延攬國際頂尖人才需求，每人每年除每月薪資外，另可支領最高500萬元，並一次核可3年。國內留才，協助各大學留住國內優秀人才，除每月薪資外，另可支領最高500萬元，並一次核可3年。未來「玉山學者」推動方式，由教育部或跨部會組成審查委員會，並依不同學術領域進行審議。

「高教深耕計畫彈性薪資」：高教深耕計畫中獲國際競爭及研究中心的學校得支用補助款經費20%、未獲國際競爭及研究中心的學校得支用補助款經費5%，預估總計共20億元，各校投入留才及攬才所需的彈性薪資費用，相關給付規定授權由學校自訂，但須報部備查。

「教授學術研究加給提高10%」：調增「教授」級學術研究加給10%，將教授學術研究加給由現行5萬4450元調整為5萬9895元；公立大學校院教授之每月實質所得由10萬7525元調整為11萬2970元，每月增加5445元，調整幅度約5%，擴大教授與其他職級教師間的學術研究加給差距，藉此留任大專校院教授。

至於私立大專校院部分，經查具有教授職級教師約有4500名；因此，教育部自107年度起同步調高私校獎補助款，共計增加5.5億元，屆時各校得運用該筆獎補助款調增教授職級的學術研究加給。

(中時)