再成焦點 關島對美軍究竟有何重要性？
據美聯社（AP）報導，位於南太平洋、身為美國小型領土的關島（Guam），再次因北韓的威脅，成為全球關注的焦點，但為何美國要在此地設置軍事基地？目前在關島上共有兩座基地，北部的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）和南部的海軍基地，其中空軍基地興建於1944年，當年的主要用途，是為了向日本本土派遣轟炸機，對於二戰後的美國，關島的地緣位置，讓美軍輕易地掌握亞太地區的一舉一動，無論是首爾、東京或是台北，都在其飛彈和戰機的範圍之內。
關島原屬於西班牙領土，1898年美國海軍佔領為領土，自此之後，關島就和美軍結下難以分割的連結。二戰期間曾於1941年底被日軍攻佔，直到1944年才被美國奪回。作為美軍在亞太地區的中繼站，關島過去在越戰期間，不僅曾暫時收留多達10萬人的越南難民，更曾於此派出至少155架B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 Stratofortress），對越南、寮國等地進行轟炸。如今，除了B-52外，關島安德森空軍基地也曾多次迎來B-2幽靈戰略轟炸機（B-2 Spirit）和B-1槍騎兵戰略轟炸機（Rockwell B-1 Lancer）兩種長程戰略轟炸機。
除了空軍，在關島亦長期駐守4艘洛杉磯級核動力攻擊潛艦（Los Angeles-class submarine），分別是芝加哥號（USS Chicago）、基韋斯特號（USS Key West）、俄克拉荷馬號（USS Oklahoma City）和托皮卡號（USS Topeka）。目前駐防於關島的軍事人員約有7,000多人，多數為水手和飛行員，事實上，由於駐沖繩的基地長期遭到當地民眾抗議，也讓美方有意將數千名陸戰隊官兵從日本移防至關島，強化此地的軍事力量。
因為是美國領土，故美軍得以公開地在週邊領空、領海區域，進行陸海空的軍事演習，結合艦隊的航空母艦戰鬥群，如小鷹號（USS Kitty Hawk CV-63）、卡爾文森號（USS Carl Vinson CVN-70）和雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76），來影響週邊的地緣政治發展。不僅是監控北韓的一舉一動，對於近期也處於高度敏感的南海，也是駐紮關島的美軍部隊關注的焦點之一。
(中時電子報)
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