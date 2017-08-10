蔡英文左營授旗 勉世大運選手全力以赴

台北世大運19日登場 ，總統蔡英文10日上午南下高雄左營「國家運動訓練中心」，為我代表團授旗。（呂素麗攝）

總統蔡英文10日南下高雄左營「國家運動訓練中心」，為代表團授旗，並與全體選手、教練合影比讚。（呂素麗攝）

總統蔡英文10日上午南下高雄左營「國家運動訓練中心」，為世大運代表團授旗，場外大批警力維安。（呂素麗攝）

蔡英文10日到左營國訓中心為世大運代表團授旗，場外有反年金改革眾集結抗議。（呂素麗攝）

台北世大運19日登場 ，總統蔡英文（左）10日上午南下高雄左營「國家運動訓練中心」，為我代表團授旗，致贈加菜金，由今年亞洲田徑錦標賽金牌選手楊俊瀚（右）代表接受。（呂素麗攝）

奧運舉重金牌得主許淑淨說，會以平常心參賽。（呂素麗攝）

「世界球后」戴資穎。（呂素麗攝）

台北世界大學運動會即將在19日開幕，總統蔡英文10日上午南下高雄左營「國家運動訓練中心」，為我代表團授旗、致贈加菜金，勉勵選手們全力以赴，將平常訓練成果一一展現出來；而場外則有約200名反年金改革民眾集結抗議，高市警方為此出動數百名警力封鎖附近道路，以拒馬嚴陣以待，將抗議民眾隔開，蔡英文約停留30分鐘離去。

高市出動左營、楠梓及鼓山分局數百名警力，一大早7點多，警方就分別在國訓中心前世運大道兩端的翠華路和軍校路設下管制點，管制車輛進入，大約1公里的世運大道整個淨空，只允許相關車輛以及採訪車進入，整條路上警力戒備，並擺上層層拒馬，人員進入會場依規定也都接受嚴格安檢。

抗議民眾則被隔離在國訓中心正門口對面的世運主場館旁，蔡英文座車9點20分抵達時，抗議民眾鳴汽笛，與總統座車隔著世運大道遙遙相望，前面是層層警力。

蔡英文進到會場，先授旗再致贈20萬元加菜金，由今年亞洲田徑錦標賽金牌選手楊俊瀚代表接受。

蔡英文致詞時說，這次世大運有140個國家、1萬名以上選手來台參加比賽，是台灣舉辦過最盛大的體育賽事，台灣有371名選手參加22項競賽，是1987年台灣參加世運會以來，參加人數最多的一次。

蔡英文期勉選手和教練要全力以赴，因選手的努力讓世界看到我們的表現，選手努力，政府也會加油，國人以選手為榮，「有你們真好」；她並舉奧運舉重金牌得主許淑淨為例，期待所有選手和淑淨一樣全力以赴，創造佳績。

總統說，世大運在台灣舉辦，我們就是主場，期盼選手們展現主場的優勢，悍衛主場，把獎牌留在主場，把榮耀留在台灣，展現台灣人的氣魄。

蔡英文也說，第2期國訓中心改建已啟動，國民體育法已在立法院通過初審，也預計8月臨時會中處理，國民體育法是踏出體育改革關鍵的一步的法案，期盼藉此帶來體育新氣象。

蔡英文並與選手們合照、互喊加油後離去，約停留30分鐘。

被總統點名的舉重好手許淑淨則表示，「總統突然講到我蠻驚訝的！」，她會以平常心全力以赴，不要給自己太大的壓力。

「世界球后」戴資穎是這次世大運選手，她說，希望有更多人來為羽球及其他賽事加油。

(中時)