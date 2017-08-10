天津商圈曬衣節 首度送美食兌換券
真是民以食為天，台中最大的服飾商圈:天津路服飾商圈11日起展開為期三日的「天津曬衣節」活動首日為集客將發送免費限時排隊哈根達斯冰淇淋200份，另滿額贈也首度以冰淇淋、必勝客6吋比薩以及摩斯漢堡兌換券等商品，天津服飾商圈主委莊坤湖表示，天氣爆熱，希望冰淇淋可發揮消暑和集客作用。
已連續15年舉辦的「天津曬衣節」活動即將於11日起一連3天登場，天津服飾商圈200多家業者將聯合祭出超過30萬件50元的春夏服飾，莊坤湖指出，其實天津路是服飾批發為主，50元的銅板價，等於是賣一件虧三件，進口服飾光海運及稅金的價格就要50元，而除了50元、100元的銅板服飾外，店內服飾也下殺到1到3折。
今年最特別的是商圈滿額贈首度使用美食兌換券，除11日下午四時開幕送出200張冰淇淋兌換券，而到冷氣房特區單次消費滿1千元可以免費兌換個人獨享兌換卷，連續三日不同時段將送出上午11點到下午2點可兌換哈根達斯冰淇淋100份、下午2點到5點兌換必勝客六吋個人比薩兌換券100份，而下午5點到9點則是摩斯漢堡兌換券100份。
(中時)
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