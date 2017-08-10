回報率630％！《逃出絕命鎮》成今年最賺電影

《逃出絕命鎮》成為今年最賺錢電影！（圖／達志影像）

黑人男星喬登皮爾（Jordan Peele）首次執導驚慄片《逃出絕命鎮》在全球開出超高票房，這部成本僅450萬美元（約1.3億台幣）的作品，在全球票房卻高達約2.52億美元(約76億台幣)！回報率高達630%，就被評選為今年度最賺錢電影。

《逃出絕命鎮》上映以來，口碑爆表，在爛番茄網站評價更是一面倒的讚賞！這部小成本製作，卻在全球票房開出紅盤，回報率高達630%，被《The Wrap》網站評選為今年最賺錢電影，有趣的是，製作《逃出絕命鎮》的製作公司Blumhouse，另一部電影《分裂》，回報率也高達610%，成為第二賺錢電影。

不過截至目前為止，全球最賣座電影是真人版電影《美女與野獸》，全球電影票房約台幣384億，但該片製作成本就已要48億台幣，故回報率相對沒有《逃出絕命鎮》來得高。

(中時電子報)