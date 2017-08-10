黨產會週年 藍批聽證會像潑糞大會

國民黨行管會主委邱大展。（張鎧乙攝）

「不當黨產處理委員會」成立周年之際，國民黨行管會主委邱大展列舉黨產會立場偏頗「罪狀」，包括聽證會前洩漏資料給特定媒體，由主委顧立雄擔任「砲手」，聽證會淪為「抹黑大會」，且《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》適用10個政黨，黨產會卻只查國民黨，其他由國民黨脫離的台綜院、世界基金會卻不調查等。

邱大展指控，行政處分被法院判定違法後，黨產會又會就同一事件作出行政處分，根本目無法紀。他並痛批，黨產會把聽證會變成「潑糞大會」，有的先舉行預備聽證、有的則無，一次聽證就做出行政處分，聽證會引用的資料錯誤、變造層出不窮。

他舉例，黨產會把國民黨大老徐立德個人投資當黨產、把大倉九和所在土地列黨產等，並引用德國處理東德共產黨資料，被成大法律系教授蔡志方批評「牛頭不對馬嘴」，經指責仍不更正等。

邱大展表示，黨產會雖然濫用被賦與的警察權、檢察官起訴權、法官裁判權等，國民黨仍寄望各級法院的法官、大法官能體認「司法是正義最後一道防線」。

(中時)