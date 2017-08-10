黨產會週年 藍批聽證會像潑糞大會
「不當黨產處理委員會」成立周年之際，國民黨行管會主委邱大展列舉黨產會立場偏頗「罪狀」，包括聽證會前洩漏資料給特定媒體，由主委顧立雄擔任「砲手」，聽證會淪為「抹黑大會」，且《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》適用10個政黨，黨產會卻只查國民黨，其他由國民黨脫離的台綜院、世界基金會卻不調查等。
邱大展指控，行政處分被法院判定違法後，黨產會又會就同一事件作出行政處分，根本目無法紀。他並痛批，黨產會把聽證會變成「潑糞大會」，有的先舉行預備聽證、有的則無，一次聽證就做出行政處分，聽證會引用的資料錯誤、變造層出不窮。
他舉例，黨產會把國民黨大老徐立德個人投資當黨產、把大倉九和所在土地列黨產等，並引用德國處理東德共產黨資料，被成大法律系教授蔡志方批評「牛頭不對馬嘴」，經指責仍不更正等。
邱大展表示，黨產會雖然濫用被賦與的警察權、檢察官起訴權、法官裁判權等，國民黨仍寄望各級法院的法官、大法官能體認「司法是正義最後一道防線」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。