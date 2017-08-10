新北市警察局騎警隊加入世大運維安工作。（葉書宏翻攝）

新北市警察局騎警隊加入世大運維安工作。（葉書宏翻攝）

新北市警察局騎警隊加入世大運維安工作。（葉書宏翻攝）

新北市警察局騎警隊加入世大運維安工作。（葉書宏翻攝）

新北市警察局騎警隊加入世大運維安工作。（葉書宏翻攝）

世大運選手村12日開村 新北警維安嚴陣以待。(葉書宏攝)

2017台北世界大學運動會開幕典禮將於8月19日在台北市小巨蛋舉行，選手村於12日開村，開放給來自各國參賽選手進駐。新北市轄內共有6處競賽場館、8處練習場館、3處國內外裁判住宿飯店，尤其是位於林口區的選手村，責任艱鉅，新北市政府警察局針對世大運維安工作更是嚴陣以待，不敢掉以輕心。

警察局表示，除了各比賽場舘全天候派遣警力執行各項維安勤務之外，各治安要點、路段亦編排守望警戒、深夜路檢，並規劃動員該局及友軍單位，編組近千人次線上及機動待命反恐警力、警犬、騎警隊於桃捷林口站、三井outlet、新莊體育園區、各比賽場舘、選手村專車月臺巡邏、守望，並預置防爆筒、防爆毯於各競賽場館及選手村周邊。

為強化新莊體育園區及選手村周邊維安，特地強化維安圍籬，除原有分別建置的34、21具監視器外，更增設租用17、36具路口監視器，落實層層嚴密部署。

此外，更於選手村周邊部分路段架設鐵馬護欄，將行人行進通道與選手村進行區隔，避免有心人士蓄意丟擲危險物品；重點區域並且放置6具紐澤西石墩，防止車輛企圖衝撞，不讓恐怖分子有機可趁，嚴密部署高規格反恐維安措施，讓維安工作滴水不漏，確保賽事場館、選手村及治安要點安全。

世大運安檢方式係比照機場安檢規格，警察局呼籲前往觀看比賽民眾，進入場館均需通過金屬偵檢門，而隨身物品則需通過X光機檢查，尤其是身上金屬物品、手機、手錶，等都要卸下經過X光機檢查。

警察局局長胡木源指出，為因應世大運維安工作需求，特別以維護國家安全的高度及規格，嚴密部署該局警力，出動近1800名警（民）力，並且協調友軍單位支援，積極補強維安能量。

再輔以現場狀況即時影像傳輸、蒐證設備，結合科技及實體嚴密部署，層層防護，建構「點、線、面」的立體維安金鐘罩，在維安團隊全心全力竭誠付出之下，絶對有信心達成世大運維安任務。

(中時)