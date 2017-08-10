復古情懷 磁帶錄音機也回歸

aiwa重新推出附CD播放功能的磁帶錄音機。

醇厚溫暖的聲音以及復古情懷迎來了黑膠唱片的回歸之路，如今另一項快被遺忘的產品──錄音帶，也在年輕世代帶動下迎來第二個春天。抓這股年輕人復古情懷商機，幾經易手休眠多年的品牌aiwa在新東家支持下，重新生產久違的磁帶錄音機。

其實錄音帶市場雖然萎縮但仍保有小規模銷量，例如在日本，許多長青族在歡唱或是排練卡拉ok時，隨時能錄音、停止、播放的磁帶錄音機非常受到歡迎。根據東芝表示，該公司的磁帶錄音機銷量過去3年成長2倍，而且這些新世代的磁帶錄音機也支援記憶卡播放。不過重啟錄音機生產線原因則是年輕世代湧現新的需求。

目前日本的學生會使用錄音帶錄下心儀偶像的電台節目內容，帶到學校與同學分享，錄音帶醇厚的聲音與復古的情懷都讓習慣使用手機聽音樂的年輕人覺得很酷。SONY市場調查也顯示，10-19歲日本青少年擁有磁帶錄音機設備比率高於20-39的年齡層。雖然錄音機銷售成長驚人不過仍屬於小眾市場，廠商願意重新投入，主要是看中年輕世代未來的購買潛力以及市場競爭小的藍海效應。

(中時電子報)