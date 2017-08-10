北韓飛彈若飛越上空 日防相：可能行使集體自衛權
北韓揚言試射「火星12」中程彈道飛彈，且將通過日本的島根、廣島、高知3縣上空。日本防衛大臣小野寺五典10日表示，行使集體自衛權予以迎擊是有可能的。
小野寺10日上午在眾議院安全保障委員會上，被問及「北韓若朝美國關島海上試射彈道飛彈並越過日本列島時，日本將如何對應？」時表示，行使集體自衛權予以迎擊是有可能的。
但他也表示，「美國缺乏遏止力的話，對日本而言，有可能面臨相當於存亡的危機」。
2015年日本成立安全保障相關法案，認可行使集體自衛權。若與日本有密切關係的他國遭到武力攻擊時，經認定屬於有讓日本的存亡遭受威脅的明顯危險之「存亡危機事態」之下，即可使用集體自衛權。
小野寺強調，「防衛省、自衛隊無論何時，在任何時候都會採取妥善的對應措施」。對於北韓預告飛彈將通過島根、廣島、高知3縣上空一事，小野寺表示，「應該在哪裡採取多層的對應，將不斷的努力因應，建構可讓日本全國都能安心的態勢。」。
日本官房長官菅義偉10日上午在記者會上表示，「這是對包含我國在內的地區及國際社會之安全保障的明顯挑釁行為，我們絕對不能允許」。
(中時)
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