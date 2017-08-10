馬英九涉教唆殺人？馬辦駁：毫無證據胡亂指控
男子翁炳堯聲稱「自首」告發馬前總統涉及教唆殺人，參與2007年7月28日前立委蔡正元服務處遭人開槍一事，馬英九辦公室發言人徐巧芯10日駁斥，稱這樣的說法「毫無證據、胡亂指控」。
徐巧芯表示，該槍擊案發生在2007年7月28日，馬前總統第一次擔任黨主席是2005年8月19日至2007年2月13日，第二次擔任已是2009年，她認為，翁的說法僅從時間點上來看，就完全說不通，「馬前總統完全沒有任何理由參與此樁槍擊案」。
徐巧芯稱，翁男指控馬前總統涉及教唆殺人的理由，竟然只有「顧慮及馬英九時任總統大位始噤聲」，翁所述「犯罪事實」當中，完全沒有直接指出是他參與槍擊是來自於馬前總統的教唆，也並未提出任何證據，卻把馬前總統也列入教唆殺人的告發對象，實在是荒唐至極。
其次，徐巧芯指出，「顧慮及馬英九時任總統大位始噤聲」，不就是代表馬前總統並沒有任何指示，或是要求不准他向檢方誠實說明案情？「連自己都知道此案與馬前總統顯無關聯，為何卻硬要指控他涉及教唆殺人？」
徐巧芯強調，馬前總統從未涉入翁先生所指控的教唆殺人案，絕對經得起最嚴格的檢驗，「請這些唯恐天下不亂的人，千萬不要低估民眾的智慧。」
(旺報)
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