黃景泰未經許可收受政治獻金 二審改判6月

前基隆市議會議長黃景泰勾結民間廠商，以內容不實的買賣單據詐取公款，遭高院依貪汙罪判刑15年，他放棄上訴，上月入獄服刑；黃男另被控未經監察院許可收受政治獻金500萬元，一審判他無罪，高院今日認定他雖曾退還款項但仍觸法，逆轉將他改判6月、可易科罰金。

黃男涉犯未經許可設立專戶而收受政治獻金部分，本罪為3年以下徒刑原本不得上訴最高法院，但因上月底大法官會議作成752號解釋，認定此類型案件一審無罪、二審改判有罪，須提供被告有再次救濟的機會，因此黃男可援引釋憲意旨，例外被允許提起上訴。

黃男從1994年起擔任議員，並在2010年開始擔任議長至2014年，指示祕書要配合的工藝社、食品行，在沒有實際買賣及出貨的情況下，提供內容不實的單據，進行核銷作業，共計90筆、912萬多元，高院將黃判刑15年，他不願上訴，已遭判刑確定、入獄服刑。

(中時)