NBA》稱洛杉磯是家 詹姆斯發言又惹爭議

詹姆斯10日的回推留言，已經引發不少球迷與媒體的關注。(美聯社資料照)

恐怕連「小皇帝」詹姆斯也沒想到，1個單純的回推，會引發如此大的風波！詹姆斯10日推特回覆好友克勞佛的打球邀約，卻用「等我回到洛杉磯的家再說」回答，頓時引發外界遐想，是否代表詹皇明年想去洛杉磯打球了？

這次風波的起因是詹姆斯在推特上寫，「兄弟們，我想打球了，你們都在哪裡打球呀？拜託休兵期間趕緊結束吧，我的籃球癮犯了。」自然引發不少球員與球迷瘋狂回應他的要求，先前從快艇跳槽灰狼的克勞佛也在其中。

克勞佛隨即回推，「假如你願意來到西雅圖(克勞佛的家鄉)打球的話，這是種榮幸！」沒想到詹姆斯的回應竟然是，「兄弟，等我回到洛杉磯的家(when I'm back home in LA)，我或許會安排1天的行程前往那邊。」

也許詹姆斯只是想什麼就說什麼，畢竟他在洛杉磯有房產，家人也都住在那裡，可是別忘了詹皇的家鄉應在克里夫蘭，他稱呼自己的家是在洛杉磯，難免會給外界他打算明年跳槽洛杉磯球隊的聯想，不管是湖人或快艇。

不管詹姆斯到底是故意或無意，畢竟最近早已謠傳，他打算明年夏天跳槽湖人，跟保羅喬治、朗佐鮑爾等人聯手，他用如此方式公開回覆推文，不讓球迷產生遐想也難，詹皇這次的無妄之災，只能說是他自找的。

(中時電子報)