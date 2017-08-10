國道七號納進國土計畫，環團抗議

環保團體及民眾在座談會場外舉標語、旗幟，抗議內政部將國道七號納入國土計畫。（林宏聰攝）

環保團體及民眾在座談會場外舉標語、旗幟，抗議內政部將國道七號納入國土計畫。（林宏聰攝）

內政部10日召開「全國國土計畫草案南區（高雄市、屏東縣、澎湖縣）座談會」，但環團發現，會議文書竟將尚在二階環評範疇界定階段的國道七號納入，質疑「孩子還沒生就要下訂」，因此號召民眾在會場外舉旗抗議；但主辦單位強調，目前只是將重大交通建設方向納入討論，聽取各界意見，絕非定案，環團可以放心。

內政部今天上午在營建署南區工程處，召開「全國國土計畫草案南區座談會」，但環團發現，會議文書第30頁內，內政部逕行將國道七號納入全國國土計畫草案，認為將影響沿線土地所有人權益，趁會議開始前，在場外舉標語、旗幟抗議。

南部反空汙大聯盟總召陳椒華指出，國道七號尚未通過環評，現在還在環評範疇界定會議，爭議不斷；要健康婆婆媽媽團協會祕書長邱春華更痛批，內政部直接將未確定的國道七號納入國土計畫，「小孩還沒生就下訂，這樣對嗎？」

反國道七號自救會會長簡志強表示，高雄有國道一號、88快速道路、國道十號，交通路往已很便捷，根本不必再開國道七號，他說，原以為政黨輪替後，台灣會比較民主，結果現在蔡英文政府直接把國道七號寫進國土計畫，比以前更黑箱。

主辦座談會的內政部營建署城鄉發展分署南區規畫隊長張逸夫說，依照「國土計畫法」，在規畫期間內，應舉辦座談會廣徵民意，因此北中南共召開8次分區座談會，今天高雄場是倒數第二場，明天在成功大學都市計畫學系還有最終場次。

他解釋，國土計畫主要是討論各部會提出的部門建設計畫，確認各建設是否經過國土較敏感地區，藉此提醒交通部注意，絕非國土計畫即可主導是否興建國道七號，這部分環團及民眾恐怕有誤解。

(中時)