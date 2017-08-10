一對繼女高顏值 徐若瑄緊摟合照有母女臉
女神徐若瑄（Vivian）產下兒子「Dalton」（李V寶）後，沉浸在當人母的喜悅，儘管當起媽咪，徐若瑄仍對老公李雲峰和前妻所生的一對女兒疼愛有加，徐若瑄今（10日）曬出慶生照時，難得曝光與一對繼女合照，照片中正值青春年華的一對姊妹擁有高顏值，徐若瑄親密與繼女貼臉，看起來不像母女反而像是姊妹。
徐若瑄樂於分享李V寶的成長生活，鮮少曬出一對繼女，還曾遭酸民針對，對此，Vivian曾解釋，一對女兒已進入青春期、會重視自己的隱私和形象，表示這是她該做的尊重，分享照片需要徵詢女兒同意，因此，徐若瑄認為不適合太頻繁，徐若瑄高EQ回擊酸民，而隨著Dalton兩歲生日即將到來，徐若瑄今曬出子女合照，一對姊妹長得亭亭玉立，成為焦點。
在徐若瑄與一對女兒、李V寶合照中，姊弟感情融洽，活潑的李V寶表情豐富，被姊姊摟在身旁，模樣可愛，而徐若瑄一對女兒五官俏麗、擁高顏值，其中徐若瑄和繼女、Dalton貼臉照中，合照溫馨，一對繼女還與徐若瑄有幾分相似，母女合照看起來宛如姊妹，徐若瑄更以兒子口氣寫下：「我的大姊二姊好漂釀」，母女好感情表露無遺。
(中時電子報)
關鍵字：徐若瑄、
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