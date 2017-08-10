懸殊！中國致力研發高科技武器　印度恐居劣勢

中國人民解放軍部隊準備接受校閱。(圖/新華社)

洞朗僵局日益惡化，中國印度邊境呈現即將開戰的態勢，然而如果真的打起來，兩國軍隊的實力又是如何呢？觀察近年來兩國武器的發展，可以發現兩者之間存在非常懸殊的差距，中國想要成軍武大國的野心不言而喻，印度恐怕只能屈居劣勢。

中國一直努力研發最新的高科技武器，今年7月還新成立一個專門開發尖端科技武器的軍事部門，極有野心想讓解放軍成為一支現代化戰鬥武力軍隊。此外，中國也很積極招募民間企業合作，想要打造下一代的尖端武器，除了向他們購買無人機和人工智慧(AI)等技術以外，中國國家主席習近平還在今年成立中央軍民融合發展委員會，並親自擔任主任，努力推動新戰略。

中印邊界爭議越鬧越僵，緊張關係持續拉高，圖為中國軍隊2013年5月5日拿著越界警告的布條。(圖/美聯社)

目前他們的研究成果已經有無人巡邏艇、反無人機電磁干擾槍、VR護目鏡等各種新穎的軍事設備，這些先進的民間科技公司帶來的強大技術和人力資源，為中國軍隊紮實的注入一股新軍事力量，尤其在本月初中國人民解放軍(PLA)建軍90周年的慶祝典禮上，中國軍隊再一次展現了武裝部隊的現代化程度，精良武器傾巢而出，吸引眾人目光。

凡此種種都顯示中國想要在亞洲各國的軍備競賽中脫穎而出，因為他們知道突破性的軍事技術才是影響戰局的關鍵，因此中國加大與印度等其他國家差距的方式，當然就是在AI和機器人方面不斷努力。

綜合《金融時報中文網》相關報導，從這個角度來看日益緊張的洞朗僵局，可以發現印度在軍事技術方面遠遠落後於中國，印度很多軍事裝備都仰賴俄羅斯等國的進口供應，印度雖然也打出「印度製造」的軍事口號，但是他們欠缺實際企業的技術，這個理想只能淪為造勢。另外，印度軍隊也欠缺相應的資金，即使想要發展武器也力有未逮，相形之下，近日火爆的中國印度邊境對峙，印度恐怕早已屈居劣勢，形成很大的落差。

(中時電子報)