首次做甜點就上手 SELINA心花怒放PO「素顏缺牙」照

Selina首次挑戰做甜點就成功。(圖/Selina臉書)

Selina歷經火吻及離婚，但這些困境並未將她擊倒，反而越挫越勇活出另一個精采人生，昨天她在臉書曬出首次做甜點的照片，相當得意首次挑戰就成功，但有粉絲發現她的自拍照居然少了「門牙」，當下可說傻了眼。

Selina透露近日極度想吃熔岩巧克力蛋糕，無奈跑了許多店家都撲了空，這讓她決定親手製作來滿足口腹之慾，過程中甚至把廚房搞的「天翻地覆」，不過蛋糕出爐前她坦言難掩緊張情緒，未料一口咬下後感動到想淚崩，口感竟出乎預料之外的好吃，這讓首次做蛋糕就上手的她相當得意，立刻拍照上傳臉書與粉絲分享，未料此時門牙沾滿巧克力，讓她宛如沒了牙齒一般，另外脂粉未施的狀態，讓「素顏」樣貌全都表露無遺，當下讓讓粉絲相當傻眼，直呼「你的偶像包袱呢」?

不過Selina絲毫不在意「醜態畢露」，反而表示「吃巧克力怎麼能不這樣拍照啦」，至於粉絲引頸期盼的新書何時推出?她則以冷笑話回應「平井堅來找我而已」，似乎過程中遇到些許阻礙。

(中時電子報)