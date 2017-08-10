耍大牌不配合綵排 網友曬證據直指「她」

李湘爆料耍大牌女星，網友直指她。(圖／翻攝自新浪娛樂)

大陸主播李湘近日在《飯局的誘惑》時，爆料有個大牌女星不願配合彩排，讓所有人都在乾等她，後被製作人威脅「明天就讓妳上頭條」，她才現身，網友尋線去猜測，最後找到證據直指這個女星原來是「她」，引起熱議。

李湘談到過去主持《快樂大本營》時，有次節目需要直播，需要嘉賓之間的默契，所以要先採排，但這名大咖女星因從北京飛來，飛機誤點有點耽誤，所以化妝和彩排時間有衝突，她就以化妝為名，不願配合彩排，讓所有人在現場乾等她。

直到製作人放話「如果你不出來，明天的新聞頭版頭條，就是某某某在湖南衛視耍大牌」，她才願意配合，有網友尋線索找到當時新聞，並曬出證據，章子怡2002年到長沙錄製《快樂大本營》時，就遮遮掩掩不願讓媒體拍照，並躲在化妝間不出來，和爆料不謀而合，據悉，她在錄製前，就和邀請方公司簽定多條協議，不參加彩排、不接受任何媒體採訪等。

(中時電子報)