台東大武、台北飆36度高溫 上看37度

今天台灣地區依舊處於高溫狀態。（圖／取自氣象局官網）

今天到中午為止，全台最高溫出現在台東大武，達到攝氏36.4度，其次是台北36.1度、基隆35.2度、淡水35.1度。中央氣象局表示，今天台灣最高溫上看37度。

氣象局說，今天的天氣和昨天類似，各地依然相當炎熱，北部、東半部天氣持續晴朗穩定，然而因為西南風比較強帶來水氣的關係，迎風面中南部地區斷斷續續有局部短暫雨，由於雲系趨勢上是由海邊往內陸推移，因此原本上午下雨的沿海地區目前雨勢都已停歇，近中午前雨區大多在中南部丘陵及鄰近的平原地區，而中午過後各地山區附近仍可能會有局部的午後陣雨發展，也提醒山區活動的朋友午後外出要留意天氣變化。

各地高溫預測大多可以來到34至36度，尤其大台北和基隆地區也有機會出現37度以上的高溫，另外台東地區也有焚風發生的機率，提醒大家，中午前後紫外線指數易達過量或危險級，請盡量避免中午前後在戶外長時間活動，外出務必注意防曬和補充水分以防中暑等熱傷害。

(中時)