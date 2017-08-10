台東大武、台北飆36度高溫 上看37度
今天到中午為止，全台最高溫出現在台東大武，達到攝氏36.4度，其次是台北36.1度、基隆35.2度、淡水35.1度。中央氣象局表示，今天台灣最高溫上看37度。
氣象局說，今天的天氣和昨天類似，各地依然相當炎熱，北部、東半部天氣持續晴朗穩定，然而因為西南風比較強帶來水氣的關係，迎風面中南部地區斷斷續續有局部短暫雨，由於雲系趨勢上是由海邊往內陸推移，因此原本上午下雨的沿海地區目前雨勢都已停歇，近中午前雨區大多在中南部丘陵及鄰近的平原地區，而中午過後各地山區附近仍可能會有局部的午後陣雨發展，也提醒山區活動的朋友午後外出要留意天氣變化。
各地高溫預測大多可以來到34至36度，尤其大台北和基隆地區也有機會出現37度以上的高溫，另外台東地區也有焚風發生的機率，提醒大家，中午前後紫外線指數易達過量或危險級，請盡量避免中午前後在戶外長時間活動，外出務必注意防曬和補充水分以防中暑等熱傷害。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。