偷U12少棒賽吉祥物 竊嫌：以為主辦單位不要
(13:10更新詳細案情)2017年U12少棒賽期間放置在棒球場門口的史努比系列大型宣傳公仔，賽後被發現兩座主角史努比與查里布朗不翼而飛，經過媒體批露，遭竊公仔9日清晨又被棄置附近草地，林姓男子9日下午帶著未成年姪子主動到案，說明他倆是棒球迷，以為是主辦單位不要才去搬回家，警方依照竊盜罪嫌，將兩人分別函送台南地檢署與少年法庭。
48歲的林姓男子與16歲的林姓姪子是標準棒球迷，平時不僅看棒球賽，也愛收集棒球產品，今年的世界杯少棒賽期間，兩人興致勃勃到場觀賽，對棒球場門口一系列的史努比宣傳大型公仔相當喜歡。
賽事6日落幕，林姓叔姪發現大會6座宣傳公仔還放在門口並未收走，以為主辦單位不要，7日清晨5時許，他開著休旅車，姪子騎著機車，兩人合作先搬走史努比公仔，食髓知味後，8日清晨再搬走查里布朗公仔。將兩座公仔放在家中地下室藏匿。
廣告公司8日下午發現這批史努比系列公仔遭竊，隨即報案，世界杯少棒賽粉絲頁官網也刊出訊息，林姓叔姪看見後，才知事情大條，8日晚間11時許，再載著兩座公仔回體育場內，棄置一處空曠草地。
林姓叔姪見媒體報導警方懷疑是竊嫌心虛歸還，心想躲不掉，兩人9日傍晚到案說明。
林男向警方強調看到公仔在比賽結束仍放在公開場合無人看管，以為是主辦單位不要，才會搬走，並非故意偷竊，警方仍依照竊盜罪嫌，將林男與林姓少年分別函送台南地檢署與少年法庭。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。