偷U12少棒賽吉祥物 竊嫌：以為主辦單位不要

兩座遺失的史努比與查里布朗大型公仔9日上午被發現棄置附近草地。（讀者提供）

史努比系列公仔是今年世界杯少棒賽的動漫宣傳大使，廣告公司在賽後需回收。（讀者提供）

警方鎖定這部廂型車是偷走史努比公仔的犯案車輛。（讀者提供）

(13:10更新詳細案情)2017年U12少棒賽期間放置在棒球場門口的史努比系列大型宣傳公仔，賽後被發現兩座主角史努比與查里布朗不翼而飛，經過媒體批露，遭竊公仔9日清晨又被棄置附近草地，林姓男子9日下午帶著未成年姪子主動到案，說明他倆是棒球迷，以為是主辦單位不要才去搬回家，警方依照竊盜罪嫌，將兩人分別函送台南地檢署與少年法庭。

48歲的林姓男子與16歲的林姓姪子是標準棒球迷，平時不僅看棒球賽，也愛收集棒球產品，今年的世界杯少棒賽期間，兩人興致勃勃到場觀賽，對棒球場門口一系列的史努比宣傳大型公仔相當喜歡。

賽事6日落幕，林姓叔姪發現大會6座宣傳公仔還放在門口並未收走，以為主辦單位不要，7日清晨5時許，他開著休旅車，姪子騎著機車，兩人合作先搬走史努比公仔，食髓知味後，8日清晨再搬走查里布朗公仔。將兩座公仔放在家中地下室藏匿。

廣告公司8日下午發現這批史努比系列公仔遭竊，隨即報案，世界杯少棒賽粉絲頁官網也刊出訊息，林姓叔姪看見後，才知事情大條，8日晚間11時許，再載著兩座公仔回體育場內，棄置一處空曠草地。

林姓叔姪見媒體報導警方懷疑是竊嫌心虛歸還，心想躲不掉，兩人9日傍晚到案說明。

林男向警方強調看到公仔在比賽結束仍放在公開場合無人看管，以為是主辦單位不要，才會搬走，並非故意偷竊，警方仍依照竊盜罪嫌，將林男與林姓少年分別函送台南地檢署與少年法庭。

(中時)