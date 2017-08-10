陳子玄為還千萬負債辛勤工作　慘遇無良經紀人狠抽成

利菁。(中天提供)

明（8/11）晚間11點中天綜合台《麻辣天后傳》播出主題「我家欠了上千萬，藝人的還債坎坷路」，邀請藝人鄭仲茵、曾雅蘭、郭彥均、陳子玄分享還債辛酸史。今年26歲的陳子玄自曝，爸爸因為補習班事業失敗負債2千萬，身為長女的她為減輕父母負擔，從14歲開始去親戚火鍋店幫忙賺錢，17歲那年陪朋友去試鏡電玩節目助理主持人，卻意外被節目單位相中，從此踏入演藝圈。陳子玄說，當初是為了賺錢才接下這份工作，沒想到遇到無良經紀人，「他說一個case約1萬元，他抽3成，我拿7千，後來才知道一個case有3萬，等於他A了2萬3千元！」更誇張的是，這名經紀人要她接的一個電玩遊戲廣告，居然要全裸，「那是一個電玩美少女角色，對方要我脫光，遮住三點，拍一些比較煽情的畫面」，她一聽到立刻拒絕，如今回想仍覺得可怕。

陳子玄。(中天提供)

陳子玄回憶，爸爸因為開電腦補習班，每月收入500至600萬不等，陸續開了數家分店，她從小過著公主般生活，但不知從何開始，補習班報名人數越來越少，爸爸不得已陸續關閉其他分店，有一次8歲的妹妹說早餐想要吃蘿蔔糕，「那時媽媽說不行，因為家中有5個小孩，全家人早餐費用必須控制在200元，如果不這樣，我們家會過不下去，媽媽說完躲在房間哭著說：『我連蘿蔔糕都沒辦法買給你們吃。』」她這時才知道家裡沒錢，於是自願念夜間部，開始打工分擔家計，連爸爸生病進加護病房，她都因為打工沒辦法第一時間去看爸爸，後來為了賺錢踏入演藝圈，爸媽起初也不是很諒解，「因為電玩節目要穿很露，我爸就說，就算我們家欠錢，也不用穿那麼少給人家看，我死了妳拋棄繼承就好！」

陳子玄說，家中目前還有500萬債務，「我今年26歲，已經12年了，我一開始不想進演藝圈，想要平凡過我的人生，找一份工作、嫁人，可是沒有錢」，說到辛酸處數度紅了眼眶，現場來賓也頻頻拭淚，主持人利菁安慰現場藝人說，「人世間沒有過不去的事情，只有過不去的心情，這都過了」，希望大家否極泰來，越來越好。

陳子玄示範電玩助理主持人的主持方式，笑說真的不擅長裝可愛。(中天提供)

本集精彩內容於中天綜合台CH36頻道明(8/11)晚間11點《麻辣天后傳》播出。

(中時電子報)