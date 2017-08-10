玉山學者不排除大陸學者 潘文忠：真正人才交流
教育部將設置「玉山學者」進行國際攬才和國內留才，玉山學者有無排除大陸學者？教育部長潘文忠今（10）日在行政院院會後記者會回應媒體詢問時強調，「去政治，真正是人才交流！」優秀始終才是最關鍵的，不管來自國際的，包含對岸，這樣的學者能夠招攬進來，一定會賦予很重要在學術上的表現。
潘文忠說，「兩岸在教育與學術交流上，我們一直秉持的態度是開放和支持」。
他指出，兩岸青年學生互相交流和分享，其實是讓他們有更多成長的概念。在教育與學術上，教育部一直是秉持這樣的態度。「當然，包含學生、包含老師」。
潘文忠說，「尤其是在玉山學者上，優秀始終才是我們最關鍵的。因為不管來自國際的，包含對岸，我想這樣的學者能夠被我們招攬進來，我們一定會賦予很重要在學術上的表現」。
潘文忠表示，兩岸在學術和交流上，「師生我們都秉持同樣的態度」，希望去政治，希望真正是人才交流，互相分享。彼此讓兩岸有更多的交流和認識。
(中時)
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