檢驗結果超標　桃環局公告汙染農地

環保局檢驗結果在昨天出爐。（環保局提供）

環保局7月28日已啟動預防性剷除銷燬、禁止收穫告示牌插牌等作為。（環保局提供）

桃園蘆竹區與大園區交界的滲眉埤，上月26日被爆出附近3公頃稻田重金屬銅超標，稻米恐流入市面，桃園市政府環保局到現場勘查後，先行在28日啟動預防性剷除銷燬、禁止收穫告示牌插牌等作為，並採檢土壤、稻穀送實驗時檢驗，昨天重金屬檢測分析結果出爐，共有4.5公頃、47比坵塊土壤重金屬濃度超過食用作物農地管制標準，主要污染物為銅和鋅。

桃園市環保局針對滲眉埤周邊非系統性（點狀或不規則污染）農地辦理擴大污染調查，7月26、27兩日展開106坵塊，面積約20公頃零星農地調查作業，共計篩測上百件土壤樣本，昨天重金屬檢測分析結果出爐，共有4.5公頃、47比坵塊土壤重金屬濃度超過食用作物農地管制標準，主要污染物為銅和鋅，環保局表示雖然這些土地在滲眉埤旁邊，但使用的灌溉水源僅是邊雜的溝槽水源，並非滲眉埤，因此會再根據灌溉水源頭做汙染追查。

環保局也表示，經公告而無法耕作的地主，將給予每年每公頃9萬元的補償，為避免農民搶收滲眉埤周邊具污染風險的稻作，7月28日也已啟動預防性剷除銷燬、禁止收穫告示牌插牌等作為，公告為污染農地的農民，若經查有收穫及出售情事，環保局將依法開罰20萬元至100萬元之罰鍰。

(中時)